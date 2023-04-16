Глава МИД Украины завтра посетит Ирак

В понедельник, 17 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.
Об этом заявил в Министерстве иностранных дел Ирака, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafaq News.
По словам пресс-секретаря МИД Ирака Ахмада аль-Саххафа, целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области.
В МИД добавили, в ходе своего визита глава МИД Украины встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.
Напомним, ранее Украина собрала коалицию из 33 государств, работающих над созданием спецтрибунала по поводу преступления агрессии России.
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