Глава МИД Украины завтра посетит Ирак

В понедельник, 17 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.

Об этом заявил в Министерстве иностранных дел Ирака, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafaq News .

По словам пресс-секретаря МИД Ирака Ахмада аль-Саххафа, целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области.

В МИД добавили, в ходе своего визита глава МИД Украины встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.