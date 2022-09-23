Глава МИД Венгрии хвастается, что не бойкотировал Лаврова и против санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД РФ в Нью-Йорке, где проходит новая сессия Генассамблеи ООН. В ходе переговоров он заявил, что выступает против новых санкций Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу венгерского министра.

"Существует только одно решение проблемы инфляции во время войны и резких цен на энергоносители: мир. Венгрия хочет мира. Используя возможности, предоставляемые ООН, я сказал об этом и своему коллеге Сергею Лаврову, к сожалению, как единственный из министров иностранных дел среди стран ЕС", - написал Сийярто.

Также венгерский министр рассказал журналистам детали переговоров с Лавровым и в очередной раз высказал пророссийскую позицию.

"Мы не видим разумных причин обсуждать новый пакет санкций, особенно когда речь идет об энергетике", - считает Сийярто.

Он объясняет это тем, что якобы обеспечение энергоснабжения является одним из самых важных для Венгрии.

"Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имел отношения. Конечно, если будет проект, мы будем участвовать в обсуждениях, но мы не дадим согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - заявил Сийярто.

По его словам, европейская экономика "следует к рецессии".

"Я считаю, что это абсолютно противоречит интересам Европы и народов, проживающих в ней" - добавил Сийярто.

Напомним, что во время выступления на заседании Совбеза ООН российский министр Сергей Лавров в очередной раз транслировал нарративы Кремля о "беспределе" и "преступлениях" так называемого "киевского режима".

Впрочем, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поставил его на место, высмеяв, что за то, что Лавров сбежал с заседания Совбеза ООН сразу после завершения своего выступления, сравнив его с "российскими солдатами, которые тоже в последнее время мастерски убегают".