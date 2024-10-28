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Глава МИД Литвы уходит с поста лидера партии после поражения на выборах

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы и глава Родинного союза - Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис объявил об отставке с поста лидера партии после неудачи на выборах в Сейм Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Решение продиктовано "ясным сигналом" от избирателей, заявил он на пресс-конференции, добавив, что также не планирует участвовать в следующем созыве парламента. Это значит, что его место в многомандатном округе займет другой представитель партии.

Ландсбергис подчеркнул, что причиной его ухода стали итоги выборов и негативное влияние, которое, по его словам, оказывает на партию связанный с ним дискурс.

"Партия должна быть свободна и стремиться к трансформации, чтобы не быть заложницей вопросов, связанных с моей персоной или моей семьей", - отметил он.

Родинный союз потерпел поражение на выборах, получив 18 мест в многомандатных округах и 10 - в одномандатных, что подтолкнуло Ландсбергиса к уходу.

Теперь он сосредоточится на завершении работы на посту министра иностранных дел, а свои дальнейшие шаги оставляет на усмотрение судьбы и времени.

Выборы в Литве

Накануне в Литве прошли парламентские выборы, победу в которых одержали оппозиционные социал-демократы. Основными темами кампании стали недовольство высокой стоимостью жизни и опасения перед потенциальными угрозами со стороны России.

Согласно официальным данным, левоцентристы получили 52 места в парламенте из 141. На втором месте оказалась правящая партия "Союз Отечества" с 28 мандатами. Предварительные данные также показывают, что партия "За Литву" может получить 14 мест, а Союз фермеров и зеленых - восемь.

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Литва