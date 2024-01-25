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Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев в четверг, 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) литовского министра.

"Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и постараюсь узнать, как Литва может помочь еще больше. Слава Украине!", - написал Ландсбергис.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.

Так, в январе страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

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