Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев

"Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и постараюсь узнать, как Литва может помочь еще больше. Слава Украине!", - написал Ландсбергис.

Я back в capital city of most inspirational europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Украине! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 25, 2024

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.

Так, в январе страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.