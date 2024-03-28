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Глава МИД Латвии уходит в отставку

Фото: глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил уйти в отставку. О его решении стало известно после его встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Издание отмечает, что Кариньш покинет пост главы МИД 10 апреля, а на следующий день - 11 апреля - Сейм Латвии может утвердить нового министра.

22 марта Генеральная прокуратура Латвии возбудила уголовный процесс о возможной растрате государственных средств при использовании специальных рейсов для командировок Кариньша, когда он занимал должность премьера. Это сообщение вызвало критику в обществе.

Госканцелярия Латвии подсчитала, что с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета страны на такие рейсы ушло 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемой ЕС, - 1,36 млн евро. Таким образом, на специальные рейсы с 2021 по 2023 годы были израсходованы суммы, превышающие предусмотренные договорами.

По информации издания, на пост главы МИД после отставки Кариньша может быть выдвинута нынешняя вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица. 

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