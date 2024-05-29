Глава МИД Канады об ударах по РФ: у нас не было никаких условий при поставке оружия Украине

Украина может совершать удары по территории России, оружием которое передала Оттава. Поскольку Канада не говорила ни о каких условия при передаче оружия Киеву.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Мы считаем, что этот вопрос очень важен. У нас с министром (иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, - ред.) была возможность поговорить об этом. После этого мы отправляемся в НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему", - заявила она.
Жоли отметила, что Канада считает, что в этом вопросе нужно ориентироваться на перспективу.
"Почему? Потому что у России нет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - подчеркнула министр.
В последние недели тема применения Украиной западного оружия для ударов по российским военным объектам на территории РФ стала одним из ключевых вопросов в повестке дня ЕС. Ранее страны Евросоюза не поддерживали идею таких ударов, опасаясь эскалации конфликта. Однако сейчас риторика постепенно меняется.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за предоставление Украине права наносить удары по России западным оружием, подчеркнув, что такие удары будут "законными и пропорциональными", если будут направлены на военные объекты.
Важно отметить, что позиция Борреля не является единой для всех стран ЕС. Некоторые страны, такие как Венгрия, по-прежнему категорически против подобных ударов, опасаясь прямого втягивания НАТО в конфликт.
О том, какие страны уже разрешили бить Украине по России своим оружием - читайте в материале РБК-Украина.
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