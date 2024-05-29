Глава МИД Канады об ударах по РФ: у нас не было никаких условий при поставке оружия Украине

"Мы считаем, что этот вопрос очень важен. У нас с министром (иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, - ред.) была возможность поговорить об этом. После этого мы отправляемся в НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему", - заявила она.

Жоли отметила, что Канада считает, что в этом вопросе нужно ориентироваться на перспективу.

"Почему? Потому что у России нет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - подчеркнула министр.