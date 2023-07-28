Глава МИД Гватемалы Марио Букаро: Мы не "агенты влияния", а союзники Украины в Латинской Америке

Гватемалу несомненно можно назвать самым большим союзником Украины в Латинской Америке. В частности, она первой присоединилась к коалиции по созданию Спецтрибунала для РФ и отозвала своего посла из Москвы после варварского вторжения в Украину.

Как рассказал министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро, такая позиция страны связана с тем, что гватемальцы опираются на демократические ценности и всегда хотят быть на правильной стороне истории.

Кроме того, Гватемала помогает Украине завоевать поддержку других латиноамериканских стран. Потому что, как отмечает министр, его страна не просто украинский "агент влияния", а союзник Украины в регионе.

– Ваша страна очень далека от Украины как географически, так и информационно. Очевидно, повестка дня в наших странах очень разная. Так вот, появляются ли в ваших СМИ новости о российском вторжении в Украину? Знают ли простые гватемальцы что-нибудь об Украине, о нашей войне с Россией? Они что-нибудь знали до начала полномасштабного вторжения?

– Однозначно да. После COVID мы поняли, что мир взаимосвязан. Мы интегрируем и живем в глобализированном мире. А особенно когда есть такие вещи, как война, и люди страдают – то, что мы видим во время этой ужасной войны, гватемальцы здесь, потому что мы страна мира, потому что у нас была война, которая длилась 36 лет. Мы знаем, что такое страдать. И то, что мы продвигаем по всему миру, – это мир и сохранение мира. Наши миротворческие силы пятые по численности в Латинской Америке.

И когда начали появляться эти ужасные новости, Президент поручил нам как можно скорее в феврале связаться с моим коллегой Дмитрием Кулебой и спросить: чем мы можем помочь? И тогда мы стали голосом Украины не только для мира, но и Гватемалы.

– А как насчет простых людей? Читают ли в СМИ новости о российской агрессии, ситуации на поле боя и тому подобное?

– Каждый день мы получаем эти новости в СМИ, на телевидении, в прессе, в социальных сетях. Кроме того, мы должны осознать, что мы также пострадали, потому что цены на многие товары и продукты питания выросли из-за этой ужасной войны. Поэтому, эта война касается всех нас.

– А если люди знают о войне, то кого они больше поддерживают?

– Однозначно, Украину. Мы всегда хотим быть на правильной стороне истории, потому что верим в мир, а также в то, что это неправомерная агрессия со стороны России. И это то, о чем мы поднимаем свой голос по всему миру. Мы полностью поддерживаем Украину и возможность жить в свободе.

И для нас это тоже важно, потому что в первую поездку мы приехали с нашей солидарностью. Сегодня мы приехали с ощутимыми результатами того, что имеем. Россию исключили из почти 50 организаций. Мы были очень рады тому, что лидировали в этом процессе. Так, Россию исключили из ОАГ, Организации американских государств. А также мы продвигаем трибунал, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности ответственных за военные преступления. Поэтому я сегодня посетил Бучу. В прошлом году я уже был в церкви и видел, что произошло в Буче.

– Какие сейчас отношения между вашей страной и Российской Федерацией, учитывая поддержку бывшим СССР так называемых партизан в вашей стране? Совсем недавно были проблемы с вакцинами, которые Россия обещала вам продать, но не выполнила свои обязательства.

– Когда нам стало известно о войне и всем, что произошло, мы отозвали нашего посла в столицу. Это также символ самой низкой точки наших отношений с Россией. Многие замороженные OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США – ред.) активов и средств, которые Россия имеет в разных странах, особенно в горнодобывающем секторе, были затронуты санкциями. Мы также смогли сделать это возможным. Это не против народа России как такового, а происходит из-за решения ее правительства. Так что наши отношения сейчас на самой низкой точке.

– В итоговом коммюнике недавнего саммита ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, – ред.) агрессия России против Украины не осуждалась. По данным СМИ, Куба и Никарагуа выступили против этого. Итак, по вашему мнению, почему они это сделали и почему другим 30 членам CELAC не удалось убедить их включить эти формулировки в окончательное коммюнике?

– Ну, как вы знаете, каждое решение, которое мы принимаем в CELAC, принимается консенсусом. Если одна из стран против, это затрагивает всех. Но в этом случае я свидетель того, что все мы пытались сделать это реальностью. И я действительно верю, что вам нужно не только услышать итоговую декларацию, но и речи каждого из глав государств, присутствовавших на саммите. На саммите можно было услышать выступление Гватемалы. Мы очень громко заявляли об агрессии со стороны России, требовали прекратить это и требовали мира. Поэтому, несмотря на то, что декларация имела такую формулировку, приверженность всех европейских стран и стран Латинской Америки яркая и ощутимая.

– Во время войны с Россией Украина нуждается не только в финансовой, гуманитарной и военной поддержке, но и дипломатической. Правильно ли говорить, что ваша страна стала неким "агентом влияния" Украины в вашем регионе? И можно ли вообще противостоять сильному российскому влиянию там? Это основывается на определенных исторических отношениях, некоторых идеологических симпатиях и стереотипах и, вероятно, также на определенной коррумпированности латиноамериканских элит Москвой. Может ли Украина как-то бороться со всеми этими факторами?

– Мы здесь и показываем, что это возможно, и это наша вторая поездка. Наш президент очень ясно это сказал. Мы всегда будем на стороне Украины. И самое главное, что мы не "агенты", мы – союзники Украины, мы – голос там, в Латинской Америке, и мы привлекаем больше стран, таких как Коста-Рика, которая сейчас присоединилась к специальному трибуналу.

Каждый из нас может изменить ситуацию через социальные медиа или своей работой, быть громким, пытаться передать происходящее и иметь возможность показать то, что мы видим на месте. И это наше обязательство. Поэтому я верю, что это можно сделать. Гватемала – пример того, что расстояние или размер страны не имеют значения. У нас есть голос в мире и поднимаем голос за Украину.

– Как вы считаете, что должно сделать украинское правительство, чтобы получить поддержку Глобального Юга в целом и Латинской Америки в частности?

– Я думаю, что мы идем по правильному пути и работаем вместе с правительством Украины. Крымская платформа – отличный пример, который мы имеем. Тогда мы должны иметь возможность вывести это не только на уровень правительства, но и на парламентский уровень, затем на экспертный уровень, а затем на уровень бизнеса, потому что каждый должен быть привлечен и должен быть целостный подход.

Исходя из такого подхода, я считаю, что Крымская платформа является отличным примером для того, чтобы показать, что мы делаем. Кроме того, Дмитрий Кулеба ездил в регион. Он там постоянно ездит, делает правильные вещи. Дмитрия также пригласили приехать в Гватемалу на встречу ACS (Ассоциация Карибских государств – ред.). Он произнес великолепную речь и перед моими коллегами из региона. И я думаю, что это способ сделать это, чтобы присутствовать, как мы здесь, чтобы иметь возможность документировать происходящее.

– Ваша страна известна своими хорошими отношениями с Соединенными Штатами. Это как-то повлияло на то, что ваша страна активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения?

– Вы правы, у нас отличные отношения с Соединенными Штатами, но это полностью отличается от нашего подхода. Это суверенное решение. Если вы понаблюдаете за дипломатией Гватемалы, то увидите, что она базируется на ценностях. Наша база базируется на ценностях. Речь идет не о интересах. Это то, что мы делаем по Тайваню, это то, что мы делаем по Израилю, и поэтому мы поддерживаем Украину.

– В скором времени в вашей стране будет второй тур президентских выборов, и ваш действующий президент не участвует в них. Могут ли наши отношения измениться после этих выборов? Ваше отношение к войне?

– Я так не думаю. Во-первых, избирательный трибунал на прошлой неделе уже объявил, что большинство Конгресса будет на стороне действующей (правящей – ред.) партии. Безусловно, мы будем сохранять позицию защиты Украины, содействие миру. Также у нас есть уже работающая депутатская группа дружбы. Далее однозначно обоим кандидатам нужно будет формировать свою внешнюю политику. Но внешняя политика Гватемалы базируется на принципах и ценностях, основанных на мире. И я почти уверен, что это не изменится.

– Итак Гватемала уже поддерживает Украину во многих сферах, в частности, в дипломатической. Но как насчет некоторых практических аспектов поддержки, в частности, гуманитарной или, возможно, важнейшей для нас – военной? Вы что-нибудь делаете в этом плане? Планируете что-нибудь делать?

– Мы очень тесно общаемся с правительством Украины, чтобы составить карту потребностей, и это часть моей сегодняшней поездки. У меня уже были встречи в Министерстве иностранных дел, а также в парламенте, чтобы увидеть, какие есть потребности на местах. Потребности меняются, но очевидно, что Президент намерен поддерживать вас во всех областях, особенно в гуманитарной. Так что, надеюсь, в этом году мы сможем принести хорошие новости.

– Можно ли говорить о каких-то военных аспектах, возможно, не о танках и не об истребителях, а о разминировании или чем-то подобном?

– Мы работаем над оценкой всех этих аспектов, особенно потому, что у нас есть давние традиции миротворческих миссий в мире, а также большой опыт разминирования, решения гуманитарных и других вопросов. Мы и дальше сможем работать на земле. Мы будем более чем рады иметь возможность оценить это с нашим правительством.

- Возможно ли проведение саммита Украина-Латинская Америка в обозримом будущем? Это была одна из тем недавнего телефонного разговора наших двух президентов.

– Безусловно. Мы хотим поскорее привезти президента Зеленского в регион. Но я надеюсь, что следующей будет Крымская платформа, которая будет проходить здесь. И надеюсь, в ближайшие месяцы мы сможем спланировать что-то и для Латинской Америки.

– Украина также заинтересована в налаживании экономических отношений с вашим регионом, в частности, с вашим государством. А какие именно сферы экономического сотрудничества с Украиной интересуют вашу страну?

– Как известно, торговый баланс между Гватемалой и Украиной очень активен. Собственно, Гватемала обеспечивает Украину никелем, поскольку мы являемся одним из крупнейших производителей никеля в мире. А также мы говорим о специальных товарах и зерне. Вы знаете, что Гватемала является крупнейшим производителем кофе. Войскам нужен кофе, людям нужен кофе.

Поэтому я думаю, что это будет один из самых ярких моментов. Продовольственная безопасность является ключевой, но также и обучение. Я считаю, что это важно в других областях, например, специальные технологии в сельском хозяйстве, экологические вопросы. Я думаю, что нам нужно думать о будущем и Гватемала готова поддерживать вас.