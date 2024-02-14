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Глава МИД Британии посетит Восточную Европу для обсуждения поддержки Украины

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Болгарию и Польшу, чтобы оказать поддержку Украине и продвинуть меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.

Спустя почти два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кэмерон посетит Болгарию и Польшу, а затем отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Эта поездка подчеркнет приверженность Великобритании международной безопасности и продемонстрирует, как Соединенное Королевство расширяет оперативное сотрудничество со странами Европы, борющимися с огромной проблемой нелегальной миграции.

Украина будет стоять на повестке дня во время всего визита, и глава МИД Британии сосредоточится на работе с партнерами, включая Болгарию и Польшу, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку.

Будут обсуждаться вопросы о том, как укрепить Украину в войне сейчас, обеспечить победу Украины, если российский дикатор Владимир Путин продлит военные действия, и заложить основы долгосрочного будущего Украины.  

В ходе переговоров с коллегами министр иностранных дел также обсудит, как Великобритания усиливает поддержку ключевых союзников по НАТО, в том числе для повышения устойчивости, прекращения зависимости от российских энергоносителей и борьбы с киберугрозами и дезинформацией. 

Помощь Украине от Британии

Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявлял, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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