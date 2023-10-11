ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Британии прибыл в Израиль

Среда 11 октября 2023 16:03
UA EN RU
Глава МИД Британии прибыл в Израиль Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сегодня, 11 октября, прибыл в Израиль.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, такая поездка является "демонстрацией непоколебимой солидарности Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС".

Представитель МИД добавил, что в ходе визита Клеверли "встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону".

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС начали атаку на Израиль - они ворвались в населенные пункты, расстреливали и похищали мирных жителей и военных.

В ответ Израиль объявил о начале операции против террористов. Военные ЦАХАЛа начали бить по местам дислокации боевиков в секторе Газа.

Стоит заметить, что Израиль также в ближайшие дни планирует посетить государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Великобритания Израиль Палестина Сектор Газа
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать