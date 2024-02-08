RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Мюнхенской конференции выступил за прекращение войны в Украине путем переговоров

Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (flickr.com/unitednationspolice)
Автор: Валерия Полищук

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает за решение проблемы прекращения войны в Украине путем переговоров. В том числе, в соответствии с провалившимся Минским соглашением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Она (война, - ред.) не должна закончиться, как Первая мировая война, с сотнями тысяч погибших. Поэтому правильно будет подумать о том, как достичь решения путем переговоров. И я думаю, что мы, безусловно, можем взять Минские соглашения в качестве руководства", - заявил он.

Хойсген сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, согласно которым на фронте сложилась патовая ситуация, как на Западном фронте в Первой мировой войне.

О "патовой" ситуации

Осенью в издании The Economist была опубликована статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой говорилось, что ситуация на фронте зашла в тупик (что трактовали как "патовую ситуацию") и пока ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена.

Главком отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Но предложил свой вариант выхода из ситуации.

В частности, генерал высказал мнение, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок. В то же время на такое мнение резко отреагировал Владимир Зеленский, который в ноябре заявил, что ситуация не является патовой, а продвижение ВСУ медленно, потому что Украина бережет своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМинские соглашения