Глава МВД Франции об иностранном вмешательстве: Россия сегодня является главным врагом

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в ходе выступления перед юридическим комитетом Сената по росту антисемитских действий высказался об "иностранном вмешательстве" и назвал российскую угрозу - самой первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Первая угроза - это российская угроза. Несомненно… Россия сегодня является главным врагом (Франции, - ред.) в информационной войне, агрессии на территории", - сказал чиновник.

Дарманин в качестве примера такого типа вмешательства напомнил о деле граффити со звездами Давида, нанесенных на зданиях в Парижском регионе и в Париже в октябре прошлого года, и отметил, что это был результат российских "прокси".

"Это форма шпионажа 2.0, 3.0, с которой мы должны бороться, потому что я считаю, что худшим в этом типе является незнание происхождения этих атак, которые мы испытываем на нашей земле", - добавил министр.

Напомним, что по этому делу были арестованы молдавские супруги и установлен вероятный спонсор - пророссийский молдавский бизнесмен.

Также глава МВД отметил, что Россия "не только ведет эту информационную, агрессивную войну" во Франции. По его словам, пострадали "многие западные территории".

Он также добавил, что РФ была "не единственной" страной, практиковавшей это вмешательство, и "существуют другие азиатские государства, занимающиеся такой работой".

Антиизраильские акции во Франции и российский "след"

Напомним, в ноябре прошлого года французские полицейские задержали супружескую пару из Молдовы за нанесение граффити в виде звезды Давида на здание школы в Париже. Арестованные признались, что делали это по заданию некоего гражданина из РФ.

Отметим, что по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, во Франции с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали массированное вторжение в Израиль, и по состоянию на конец месяца было зафиксировано "857 антисемитских актов", были арестованы 425 граждан, связанных с подобными нарушениями.

Напомним, что 12 октября в центре Парижа полиция и жандармерия разогнали запрещенные пропалестинские митинги с применением слезоточивого газа и водометов.

К слову, ранее в тот же день глава МВД Франции ввел запрет на пропалестинские митинги в целях недопущения массовых беспорядков в стране.