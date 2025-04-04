Глава МВФ сделала заявление о тарифах Трампа

"Мы все еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют собой значительный риск для глобальных перспектив в период вялого роста", - сказала Георгиева.

Как отметила глава МВФ, важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике.

"Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по урегулированию торговой напряженности и снижению неопределенности", - говорится в заявлении.

Глава МВФ анонсировала результаты оценки в "Перспективах развития мировой экономики", которые будут опубликованы во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка в конце этого месяца.

Тарифы Трампа

Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импорт в США. Тарифы США станут самыми высокими торговыми барьерами за последние сто лет: 10% базовый тариф на весь импорт и более высокие целевые пошлины для некоторых крупнейших торговых партнеров страны.

Трамп утверждает, что "взаимные" пошлины являются ответом на барьеры, установленные для американских товаров. Представители администрации США заявили, что пошлины создадут рабочие места в обрабатывающей промышленности внутри страны и откроют экспортные рынки за рубежом, хотя они и предупредили, что потребуется время, чтобы увидеть результаты.

Союзники и соперники Вашингтона предупредили о сокрушительном ударе по мировой торговле.

Китай пообещал принять ответные меры в ответ на введенные Трампом 54%-ные пошлины на импорт из второй по величине экономики мира, как и Европейский Союз, которому грозит 20%-ная пошлина.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приостановить инвестиции в США.

Другие торговые партнеры, включая Японию, Южную Корею, Мексику и Индию, заявили, что пока воздержатся от каких-либо ответных мер, поскольку стремятся к уступкам.

Министр торговли США Говард Лютник и старший торговый советник Питер Наварро заявили, что президент не отступит и что повышение пошлин не является предметом переговоров.

Затем Трамп, по-видимому, возразил им, заявив журналистам: "Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Так было всегда. Я очень хорошо использовал это в первой администрации, как вы видели, но теперь мы выводим это на совершенно новый уровень".

Обвал на рынках

Тарифы Трампа уже вызвали глобальный обвал акций, падение доллара США и рекордное снижение цен на нефть за последние месяцы, поскольку аналитики предупреждают, что пошлины могут разрушить цепочки поставок, нанести ущерб прибылям корпораций и подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Индекс Доу-Джонса упал почти на 4%, что стало самым большим однодневным процентным падением с июня 2020 года. S&P 500 потерял почти 5%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился почти на 6%, что стало худшим днем в процентном отношении с начала пандемии в марте 2020 года.

Американские компании со значительным зарубежным производством понесли убытки. Акции Nike 14%, а акции Apple упали на 9%.