RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МВФ оценила потери мировой экономики от войны России против Украины и пандемии

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к череде негативных потрясений - пандемии, войне, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни. Восстановление после этих потрясений продолжается, но медленно и неравномерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой на саммите АСЕАН.

"Триллионы долларов мирового производства были потеряны по сравнению с глобальными тенденциями, существовавшими до пандемии", - сказала он.

По ее словам, этот экономический "шрам" велик и неравномерно распределен по странам. Из крупнейших экономик только США полностью восстановились.  Еврозона по-прежнему отстает от тренда примерно на 2%, в то время как Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, причем страны с низкими доходами страдают еще сильнее.

"После сильного, более 6%-ного роста в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе", - сказала Георгиева.

При этом она отметила, что это самый низкий уровень роста за последние десятилетия в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте растущих рисков фрагментации.

Прогнозы МВФ

Напомним, в июле Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году с 2,8% до 3,0%, прогноз по 2024 году остался прежним - 3,0%.

МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1-3% после падения на 29% в 2022 году из-за войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ