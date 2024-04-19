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Глава МВФ назвала основную цель программы с Украиной

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Программа Международного валютного фонда с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение 15,1 млрд долларов. Но главное - это поддержка всех стран.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

"Мы выделили средства по нашей программе уже в третий раз, но самая важная роль нашей программы заключается в том, что она является катализатором финансовой поддержки Украины", - сказала она.

По ее словам, программа мобилизует 122 млрд долларов в течение четырех лет. "Это дает украинским властям предсказуемость того, что финансирование будет. И мне было очень приятно выслушать вчерашние заявления на круглом столе по Украине. Поддержка Украины остается стабильной. Это твердо", - добавила она.

Георгиева  напомнила о 50 млрд евро от ЕС. "Администрация США добивается поддержки Конгресса от Украины. Активизируются многие другие страны, Япония, Канада, Великобритания, Южная Корея. Список длинный", - сказала она.

Глава МВФ отметила, что в Украине "мы видим замечательную решимость экономической команды и украинского народа иметь функционирующую экономику, несмотря на войну".

"У нас есть программа с Украиной на сумму 15,1 млрд долларов. В марте мы очень успешно завершили наш третий обзор. И это показывает, что Украина смогла противостоять крайне тревожной силе войны. Рост составляет 5,3%, инфляция - 3,2%, сбор налогов - около 36% ВВП", - сообщила Георгиева.

Она сообщила, что на данный момент МВФ оценил потребности Украины на этот год в 42 млрд долларов. "Мы уверены, что эти потребности будут удовлетворены", - сказала она.

Программа с МВФ

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF было одобрено 31 марта 2023 года.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

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МВФ