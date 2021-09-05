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Глава МВС Чехії дасть свідчення в поліції про не відбулася поїздці в Москву

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек дасть в поліції свідчення про свій візит до Москви, який був запланований на квітень поточного року. Він підкреслив, що в його діях відсутній склад злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гамачека в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS.

"У вівторок (7 вересня - ред.) я дам свідчення в поліції", - сказав Гамачек.

За його словами, він збирається правдиво описати підготовку візиту в Росію, оскільки в цьому немає ніякого кримінального злочину.

У травні поточного року Національний центр боротьби з організованою злочинністю Чехії почав розслідування обставин підготовки поїздки Гамачека до Москви. На початку серпня чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш зняв заборону на розголошення главою МВС інформації про не відбувся в квітні візит до Росії.

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