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Глава Минобороны Британии о бегстве оккупантов из Херсона: еще один стратегический провал РФ

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бегство оккупационных войск из Херсона стало еще одним стратегическим провалом России. Развязав войну, Кремль только получил унижение и изоляцию.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Twitter.

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", - отметил Уоллес.

Он считает, что россияне должны задаться вопросом, почему руководство их страны развязало войну. Министр подчеркнул, что российская армия потеряла много военных в Украине, а Кремль только получил международную изоляцию и унижение.

"Украина и дальше будет давить, а Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать их. В то время как мы приветствуем отступление (оккупантов из Херсона, - ред.), никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", - добавил Уоллес.

Напомним, в США заявили, что освобождение Херсона стало для Украины чрезвычайной победой. Однако в Белом доме подчеркнули, что угроза все же остается, поскольку нет подтверждений, что РФ вывела все войска с правого берега Днепра.

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