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Глава Минобороны Британии оценил вероятность ядерного удара: Путин действует нерационально

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия в Украине. Однако он отметил, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Уоллес заявил, что хотя использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину, но это было бы неприемлемо для ее союзников - Индии и Китая.

"Путин получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо", - сказал министр.

Глава Минобороны назвал действия Путина непредсказуемыми и предостерег о том, что глава Кремля может принять неожиданные для многих решения. При этом он напомнил о "деле Скрипалей" и заявил, что "действия российского лидера в Солсбери были совершенно иррациональными".

Напомним, недавно Путин вновь пригрозил странам Запада ядерным оружием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в случае ядерного удара ответа мира должен быть жестким.

Также в США заявили, что имеют четкий план действий, если Россия применит ядерное оружие.

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