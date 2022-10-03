Глава Минобороны Британии оценил вероятность ядерного удара: Путин действует нерационально

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия в Украине. Однако он отметил, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Уоллес заявил, что хотя использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину, но это было бы неприемлемо для ее союзников - Индии и Китая.

"Путин получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо", - сказал министр.

Глава Минобороны назвал действия Путина непредсказуемыми и предостерег о том, что глава Кремля может принять неожиданные для многих решения. При этом он напомнил о "деле Скрипалей" и заявил, что "действия российского лидера в Солсбери были совершенно иррациональными".