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Глава Минобороны Британии: ЕС должен убедиться, что Украина может защищаться

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз должен убедиться, что Украина может защищаться, а для этого необходимо увеличить помощь.

Об этом рассказал министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

Британский министр обороны подчеркнул, что "теперь не только США, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя".

"Великобритания, опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной", - сказал Шаппс.

Помощь Украине от Британии

Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявил, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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