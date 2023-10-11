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Глава Минобороны Бельгии анонсировала отправку F-16 в Украину

Фото: Бельгия передаст Украине самолеты F-16 (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Бельгия отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в рамках военной помощи в 2025 года. Также страна примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире Bel RTL radio.

"Бельгия отправит в Украину истребители F-16 с 2025 года", - сказала она.

При этом глава Минобороны Бельгии не уточнила, сколько именно самолетов будет отправлено в Украину.

По словам Дедондер, такая передача боевых самолетов будет осуществлена "в зависимости от увеличения мощности наших новых F-35".

Помимо отправки истребителей, Бельгия продолжит работу по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16, подчеркнула министр, и добавила, что страна продолжит оказывать помощь Украине.

Также Дедондер высказалась об обучении пилотов в Бельгии, Дании, и, возможно, еще в одной из стран Евросоюза.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в одной из стран Европейского Союза. Пока мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", - заявила глава Минобороны Бельгии.

Участие Бельгии в "коалиции F-16" для Украины

Ранее сообщалось, что 10 октября, накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", министр обороны Украині Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийским коллегой Людивин Дедондер, в ходе которого стороны обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировку наших пилотов.

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

В конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

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