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Глава Минфина США пригрозила Китаю серьезными последствиями в случае оказания помощи РФ

Пятница 10 ноября 2023 22:47
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Глава Минфина США пригрозила Китаю серьезными последствиями в случае оказания помощи РФ Архивное фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о недопущении помощи российскому оборонно-промышленному сектору. Иначе КНР столкнется с серьезными последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

Отмечается, что Йеллен встретилась с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Сан-Франциско.

Они провели откровенные, прямые и продуктивные дискуссии относительно двусторонних экономических отношений США и Китая, а также по широкому кругу вопросов, включая сферы сотрудничества и разногласий.

Йеллен заявила о необходимости прекращения Россией незаконной войны против Украины и важности установления справедливого мира, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Китай не должен помогать РФ

Глава Минфина США подчеркнула, что компании Китая не должны оказывать материальную поддержку оборонно-промышленному комплексу России.

Она отдельно уточнила, что если они это сделают, то столкнутся с серьезными последствиями. Вероятнее всего, глава Минфина имела в виду новые санкции против Китая.

Сотрудничество РФ и Китая

Хотя официально Китай и придерживается позиции нейтралитета по поводу войны в Украине, СМИ неоднократно писали о его военном сотрудничестве с РФ. Так, еще в июле 2022 года Wall Street Journal писали о том, что за первые пять месяцев поставки микросхем Китая в Россию выросли вдвое, а экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.

Управление директора национальной разведки США сообщало, что Китай поставляет России технологии и оборудование, приобретающие все большее значение для войны Москвы против Украины.

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