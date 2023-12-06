Глава Минфина США предупредила Конгресс об ответственности в случае провала помощи Украине

Соединенные Штаты будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит последний многомиллиардный запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование.

Йеллен заявила журналистам во время поездки в Мехико, что финансирование - особенно для поддержки государственного бюджета Украины - было "крайне необходимым" и предварительным условием для продолжения поступления поддержки Международного валютного фонда.

"Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они это понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием, - сказала она. - И я включаю сюда прямую поддержку бюджета, потому что это крайне важно".

Йеллен заявила, что американское финансирование Украины также важно для союзников США в Европе, которые предоставляют более щедрую помощь, чтобы помочь Украине одержать победу в ее борьбе против российской агрессии.

"У Украины просто заканчиваются деньги, - сказала Йеллен. - Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налогов, на зарплаты военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им посылаем, чтобы поддержать их".

Американская помощь Украине сопровождалась "очень строгим контролем для защиты от любого злоупотребления средствами и любой коррупции", сказала Йеллен, добавив, что поддержка государственного бюджета направлялась через Всемирный банк, который имеет сильные антикоррупционные гарантии для предотвращения коррупции, чтобы убедиться, что деньги идут по назначению.

Помощь Украине

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Украине, а 14,3 млрд долларов - Израилю. Этот пакет сейчас рассматривается в Конгрессе.

Президент Владимир Зеленский 5 декабря отменил обращение к Сенату, поскольку Конгресс спорит по поводу требований республиканцев связать помощь с пересмотром иммиграционной и пограничной политики США.

Напомним, около половины госбюджета Украины на 2024 год идет на оборону. Эти деньги поступают за счет международной помощи, в то время как на другие цели идут все собираемые налоги.