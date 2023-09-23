Глава Минэнерго рассказал, обсуждают ли в Украине повышение тарифов на электричество
Украинские власти пока даже не обсуждают возможность повышения тарифов на электроснабжение. Они остануться неизменными до конца предстоящего отопительного сезона.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Он напомнил, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положения о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии насчет обеспечения доступной электроэнергией населения.
"И мы будем продолжать действие положения о спецобязанностях до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", - уточнил Галущенко.
Он рассказал, что энергосистема нашей страны полностью готова к прохождению осени и зимы в вопросах обеспечения ресурсов, генерации и системы передачи.
"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения - это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - добавил министр.
Стоит заметить, что сейчас тарифы на свет в Украине составляют 2,64 грн за киловатт*час - независимо от объема потребления.
Тарифы в Украине
Напомним, еще несколько недель назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.
Такое решение приняли во время заседания украинского правительства.
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