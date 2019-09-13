Глава МЗС заявив про відлигу у відносинах з Росією

У процесі переговорів між Україною та Росією з'явилося певне потепління. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі Інтер, передає РБК-Україна.

За словами глави МЗС, зараз у відносинах з Росією є певна відлига, яку намагається використати український президент Володимир Зеленський в процесі переговорів.

"Ми розуміємо з вами, що навести порядок ми зможемо, якщо український порядок перейде на нашу землю. Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Вочевидь це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. Наскільки Росія готова зараз домовлятися - є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати", - заявив Пристайко.

Він додав, що на переговори з Росією є дуже мало часу, тому що президент Володимир Зеленський "не хоче чекати наступні 5 років".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається на проведення зустрічі в нормандському форматі до кінця вересня 2019 року. Глава держави зазначив, що першим кроком до нормандської зустрічі було звільнення полонених з РФ.

Зі свого боку в Росії заявили, що зустріч у нормандському форматі може відбутися в жовтні. В Кремлі наголосили, що зустріч нормандської четвірки точно не відбудеться наступного тижня.