Глава МЗС України назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії

"Єдина ефективна стратегія - це застосування комплексного пакета стримування Росії, який Україна і Партнери зараз реалізують", - написав міністр.

Кулеба зазначив, що перший елемент стратегії складається з ряду чітких політичних сигналів Росії з метою дати зрозуміти Кремлю, що Україна - частина заходу і є майбутнім членом ЄС і НАТО. Він додав, що суверенітет і територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів.

Другим елементом стратегії стримування Росії Кулеба відзначив наслідки, з якими Москва повинна зіткнутися в разі вторгнення в Україну.

"Розробляючи їх (санкції-ред.) вже зараз, ми позбавляємо себе потреби згодом реально їх вводити", - уточнив глава МЗС.

В якості третього елемента пакету стримування міністр назвав поглиблення військово-технічного співробітництва країн Заходу з Україною.

"Україна має сильне військо, і ми не покладаємося на прибуття іноземних військових. В той самий час, нам потрібно більше зброї для зміцнення оборони. Корисно все, від боєприпасів і медичного обладнання до високотехнологічних комплексів, але найбільш гострі потреби в посиленні протиповітряної і протиракетної оборони", - підкреслив він.