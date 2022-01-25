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Глава МЗС Люксембургу висловився проти поставок зброї Україні

Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн висловився проти поставок зброї Україні в якості способу вирішення конфлікту. На його думку, врегулювати його можна тільки дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Я не думаю, що велику різницю, яка існує між Україною і Росією у військовому відношенні, можна зараз компенсувати поставками зброї", - сказав Ассельборн.

Міністр уточнив, що врегулювати конфлікт можна тільки дипломатичним шляхом.

"В останній місяць на рівні Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, а також між США і Росією було докладено дуже багато зусиль, щоб переконати російську сторону, що ми ставимося до неї серйозно і хочемо залучити її до процесу", - сказав він.

За словами Ассельборна, незважаючи на те, що прориву поки не спостерігається, "потрібно проявити терпіння, потрібен час".

"Я переконаний, що всі ці зусилля, які ми доклали, разом з американцями, разом з НАТО і Радою НАТО - Росія, здобули свою дію. Російська сторона поки не змогла зачинити двері", - зазначив політик.

Нагадаємо, 23 січня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США.

Відзначити, перша партія американської оборонної допомоги прибула в Україну 22 січня.

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