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Глава МЗС Катару домовився в Кабулі з талібами про розвиток відносин

Автор: Анна Полисученко

Глава МЗС Катару домовився в Кабулі з талібами про розвиток відносин. На зустрічі були присутні майже всі члени кабінету талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря політичного офісу талібів Мухаммада Наїма.

"На цій зустрічі сторони обговорили двосторонні відносини, гуманітарну допомогу, майбутній економічний розвиток Афганістану та міжнародну взаємодію з Ісламським Еміратом", - йдеться в повідомленні.

Керівництво "Талібану" подякувало уряду і народу Катару за постійну підтримку народу Афганістану "у важких обставинах".

"У свою чергу заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ Катару Мухаммад бін Абдул Рахман аль-Тані підкреслив необхідність підтримки хороших відносин з Афганістаном і залучення міжнародної допомоги", - підкреслюється в повідомленні.

Міністр закордонних справ Катару в Кабулі також зустрівся в неділю з колишнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і головою Вищої ради національного примирення Абдуллою Абдуллою.

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КатарТалібан