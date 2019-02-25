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Глава МЗС Ірану подав у відставку

Новини » Політика    25.02.2019 - 23:45
Глава МЗС Ірану подав у відставку
Фото: Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Відставку Джавада Заріфа підтвердили в іранському зовнішньополітичному відомстві

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф подав у відставку зі свого поста. Про це він написав у своєму Instagram, передає РБК-Україна з посиланням на іранське агентство IRNA.

У своєму зверненні глава зовнішньополітичного відомства також подякував народові Ірану "за 67 місяців підтримки".

"Я щиро вибачаюся за те, що не готовий продовжувати роботу як міністр закордонних справ. Вибачте за всі недоліки під час моєї служби", - написав Заріф.

Як зазначає агентство, відставку глави МЗС Ірану підтвердив заступник прес-секретаря зовнішньополітичного відомства Аббас Мусаві.

Нагадаємо, напередодні керівник Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран відповість Сполученим Штатам Америки у разі посилення антиіранських санкцій у сфері експорту нафти і що Тегеран братиме участь у ядерній угоді доти, доки це буде схвалювати іранська нація.

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