Глава МЗС Ірану відповів на заклик Пенса вийти з ядерної угоди

Заріф звинуватив віце-президента США Майка Пенса в "фарсі"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил вице-президента США Майка Пенса в "фарсе", призвав европейские страны на Мюнхенской конференции выйти из иранского ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politicо.

Кроме того, по его словам, пишет Reuters, европейский механизм торговли с Тегераном потерпел неудачу и что Франция, Великобритания и Германия должны сделать больше, чтобы продемонстрировать свою приверженность соглашению о ядерной программе с Ираном.

"Специальный механизм расчетов с Ираном Instex не выполняет обязательств E3 (Франция, Германия, Великобритания) по спасению ядерной сделки", - заявил Зариф на Мюнхенской конференции.

По его словам, Иран не может в одиночку, без поддержки Европы, нести бремя выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Добавим, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Тегеран хочет установить тесные связи со всеми странами Ближнего Востока, где Иран участвовал в войнах с Саудовской Аравией, передает Reuters.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. В ходе выступления Пенс рассказал о посещении польского Освенцима, где в годы Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь. Он также подчеркнул, что сегодняшний иранский режим открыто выступает за еще один Холокост, и назвал Тегеран самой большой угрозой и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке.

Он также призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. Как пишет Politico, данное предложение было встречено редкими аплодисментами. По всей видимости, европейские страны дали понять, что будут поддерживать сделку.