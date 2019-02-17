Глава МЗС Ірану відповів на заклик Пенса вийти з ядерної угоди

Фото: Мохаммад Джавад Заріф (flickr.com-minoritenplatz8)

Заріф звинуватив віце-президента США Майка Пенса в "фарсі"

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив віце-президента США Майка Пенса в "фарсі", закликавши європейські країни на Мюнхенській конференції вийти з іранської ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politicо.

Крім того, за його словами, пише Reuters, європейський механізм торгівлі з Тегераном зазнав невдачі і що Франція, Великобританія і Німеччина повинні зробити більше, щоб продемонструвати свою прихильність угоди про ядерну програму з Іраном.

"Спеціальний механізм розрахунків з Іраном Instex не виконує зобов'язань E3 (Франція, Німеччина, Великобританія) з порятунку ядерної угоди", - заявив Заріф на Мюнхенській конференції.

За його словами, Іран не може самостійно, без підтримки Європи, нести тягар виконання Спільного всеосяжного плану дій.

Додамо, що президент Ірану Хассан Рухані заявив, що Тегеран хоче встановити тісні зв'язки з усіма країнами Близького Сходу, де Іран брав участь у війнах з Саудівською Аравією, передає Reuters.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. В ході виступу Пенс розповів про відвідини польського Освенцима, де в роки Другої світової війни був концентраційний табір. Він також наголосив, що сьогоднішній іранський режим відкрито виступає за ще один Голокост, і Тегеран назвав найбільшою загрозою і перешкодою на шляху досягнення миру на Близькому Сході.

Він також закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. Як пише Politico, дана пропозиція була зустрінута рідкими оплесками. По всій видимості, європейські країни дали зрозуміти, що будуть підтримувати операцію.