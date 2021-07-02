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Глава МЗС Греції відвідає Україну

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Україну з робочим візитом. Його візит запланований на понеділок, 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Під час візиту Дендіас зустрінеться з главою зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою. Вони проведуть переговори, в ході яких обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.

"Міністри окремо обговорять безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту, поблизу українських кордонів і в регіоні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС Греції виступить на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" і здійснить поїздку в Одесу, де ознайомиться з економічним потенціалом Одеської області.

Також у понеділок Кулеба і Дендіас проведуть спільну прес-конференцію.

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Греціявизит в Украину