Глава МЗС Франції: Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія не повинна сподіватися на перемогу у війні проти України. Глава МЗС закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку українського народу.

"Росія не повинна сподіватися на перемогу. Ставки для нас стратегічні", - цитує видання заяву Ле Дріана на зустрічі з журналістами в Таллінні.

Глава МЗС додав, що сьогодні є дуже чітка мета - ні від чого не відмовлятися і активізувати зусилля з повного припинення вогню на всій території України. При цьому дипломат застеріг від довіри обіцянкам Росії про скорочення бойових дій. За його словами, судити потрібно тільки по конкретних кроках, але "на цей момент їх там немає".

Ле Дріан також повторив заклики до Європи відмовитися від російських енергоносіїв. "Хоча ми (в Європі - ред.) все не однаково залежимо від російських вуглеводнів, ми будемо однаково зацікавлені у відмові від них", - додав дипломат.