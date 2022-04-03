Глава МЗС Британії шокована звірствами в Бучі: винні будуть притягнуті до відповідальності

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз трас шокована звірствами російських військових у Бучі та інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс в Twitter.

"Обурена звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на невинних мирних жителів, викликають огиду. Великобританія працює з іншими для збору доказів і підтримки розслідувань військових злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила Трасс.

Нагадаємо, мер Бучі Анатолій Федорук розповів про звірства окупантів місті, яке днями звільнили від російських загарбників.

За його словами, в місті в братській могилі поховали 280 осіб. На вулицях також лежать багато людей, серед яких є і діти 14 років.

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