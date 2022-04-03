ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Британії шокована звірствами в Бучі: винні будуть притягнуті до відповідальності

Новость на русском →
Неділя 03 квітня 2022 07:20
Глава МЗС Британії шокована звірствами в Бучі: винні будуть притягнуті до відповідальності Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз трас шокована звірствами російських військових у Бучі та інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс в Twitter.

"Обурена звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на невинних мирних жителів, викликають огиду. Великобританія працює з іншими для збору доказів і підтримки розслідувань військових злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила Трасс.

Нагадаємо, мер Бучі Анатолій Федорук розповів про звірства окупантів місті, яке днями звільнили від російських загарбників.

За його словами, в місті в братській могилі поховали 280 осіб. На вулицях також лежать багато людей, серед яких є і діти 14 років.

Ми також писали про те, що Київську область повністю звільнили від російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою