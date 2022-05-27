Глава МЗС Британії вважає, що в Європі не буде безпечно у разі поразки України

Європа не зможе почуватися в безпеці, якщо Росія отримає перемогу у війні проти України. Тому західні країни повинні посилити підтримку України.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вона пояснила, що після закінчення Другої світової війни Європа вважала, що "перегорнула сторінку". Проте наразі в Україні знову відбуваються військові злочини.

"Путін веде війну не лише проти українського народу, а й за основи наших суспільств: свободу, суверенітет і верховенство права. Якщо він досягне успіху в Україні, ми ніколи не будемо почуватися в безпеці", - сказала міністр.

За словами Трасс, партнери повинні підтримувати Україну силою, зокрема постачанням необхідної зброї, яку зупинить російську агресію.