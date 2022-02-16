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Глава МЗС Британії розцінила відсутність РФ на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань"

Автор: Анна Полисученко

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс прокоментувала неучасть РФ на зустрічі ОБСЄ. Великобританія розцінила відсутність Росії на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трасс.

"Росія явно не виконує міжнародні зобов'язання, які вона взяла на себе в питанні транспаренції", - заявила глава МЗС Британії.

Трасс зазначила, що "якщо наміри Кремля про дипломатичне вирішення розбіжностей по Україні серйозні", то представникам російської сторони потрібно з'являтися на дипломатичних зустрічах, а також Кремлю потрібно бути "прихильним змістовним переговорам".

"Відмова Росії брати участь в процесі ОБСЄ показує її презирство до зобов'язань, під якими вона вільно підписалася", - сказано в заяві міністра закордонних справ Великобританії.

Російські війська на кордоні з Україною, за її словами, "становлять очевидну загрозу" державі.

Сполучене Королівство і його союзники, як підкреслила Трасс, закликають Росію відвести війська від кордону з Україною, а також вступити в переговори, які грунтуються на висунутих НАТО пропозиціях щодо підвищення транспарентності і зниження ризиків.

Раніше ми писали, що Кулеба і Трасс погодили кроки з протидії агресії РФ.

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Великобританія