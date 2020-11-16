Глава МЗС Вірменії подав у відставку

Прессекретар Міністерства закордонних справ Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що голова відомства Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку. Наразі невідомо, що стало причиною такого рішення.

Про це Анна Нагдалян повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу в парламенті у понеділок, що прийняв заяву міністра, передає вірменська служба "Радіо Свобода".

Зазначимо, Зограб Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії після Оксамитової революції, 12 травня 2018 року.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку, однак він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.