ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова Microsoft продав половину акцій компанії за два дні

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 17:03
Голова Microsoft продав половину акцій компанії за два дні Фото: Microsoft продала половину акцій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор компанії Microsoft Сатья Наделла продав майже половину акцій лише за два дні. Ймовірно через те, що в США з наступного року набирає чинності стягнення податку за довгостроковий приріст капіталу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом Комісії з цінних паперів США, Нателла продав 832 тисячі акцій з 1,7 млн. Продаж приніс йому 285 млн доларів.

За словами генерального директора, він зробив це з метою фінансового планування та диверсифікації (володіння різними активами, кожен з яких має менший або більший рівень ризику).

"Він націлений на подальший успіх компанії, а його активи значно перевершують вимоги, встановлені радою директорів Microsoft", - заявили в компанії.

Ймовірно, що відповідне рішення зі сторони Нателла було прийнято через те, що з наступного року в США набирає чинності закон про сплату податку на довгостроковий приріст капіталу у розмірі 7% на суму, яка перевищує 250 тисяч доларів на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Сполучені Штати Америки
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни