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Голова Київської ОДА захворів COVID-19

Автор: РБК-Україна

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Володін повідомив в Facebook.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - написав він.

Голова ОДА зазначив, що з командою держадміністрації продовжує роботу в штатному режимі, тільки долучатиметься до всіх процесів дистанційно.

Володін закликав мешканців області дотримуватись карантинні обмеження, користуватися засобами індивідуального захисту і антисептиками, уникати скупчень людей, а також уважно ставитися до свого самопочуття.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, в Україні підтвердили понад 3 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому видужала майже в три рази менше людей.

Крім того, в Україні ще минулого тижня повинна була початися вакцинація від коронавірусу. Однак досі у МОЗ не називають точну дату початку вакцинації.

При цьому відсьогодні в Україні починає діяти адаптивний карантин.

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Новини України КиївКоронавірус
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