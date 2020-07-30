Голова Київоблради склав повноваження

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко склав повноваження. За його словами, це пов'язано з низкою інсинуацій і "брудних" технологій, які почалися напередодні виборчої кампанії.

Про це йдеться в заяві Стариченка на сайті Київської облради.

Він підкреслив, що не планує брати участь у місцевих виборах у цьому році.

"Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради", - написав Стариченко.

Зазначимо, Микола Стариченко був обраний до київської обласної ради у 2015 році під першим номером "Радикальної партії". Днями 12 депутатів Київської облради, серед яких і Стариченко, створили депутатську групу "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського". Після цього глава "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав у Facebook Стариченка зрадником.

У свою чергу сам Стариченко заявив, що створення такої групи не означає перехід його або депутатського корпусу до лав політичної партії "Слуга народу".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що у Центральній виборчій комісії визначили низку проблем, пов'язаних з організацією виборчого процесу.