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Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ

Новини » Політика     16.01.2020 - 17:08
Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ
Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

За даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер може позбутися посади через підробку службових документів - за даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

Приводом для втручання ДБР послужила нібито підробка офіційних документів з боку Олексія Кучера. Повідомляється, що в листопаді на сайті ОДА двічі було опубліковано постанову про вступ на посаду нового керівника. У документа однаковий номер, при цьому – різні дати.

Крім того, журналісти зазначають, що 7 листопада 2019 року Кучер публічно виконував обов'язки голови ОДА, не маючи на це підстав. Зокрема, він провів міжнародну зустріч з генеральним консулом Німеччини Штефаном Кайлем. У цей момент він був народним депутатом України: за законом, останнім заборонено займати посади державних службовців. Пізніше, усвідомивши, по всій ймовірності, що розпорядження про вступ на посаду голови ОДА від 7 листопада суперечить законодавству (за статтями ст. 12 ЗУ "ПРО місцеві державні адміністрації", ст. 3 ЗУ "ПРО статус народного депутата"), Кучер змінив дату свого офіційного призначення.

Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ

Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження 20 листопада 2019 року. До Єдиного реєстру досудових розслідувань дані були внесені 12 грудня.

Кучеру інкримінують порушення ч. 1 ст. 366 КК України – це стаття про дачу свідомо неправдивих відомостей і видачі неправдивих документів, їх підробці. Якщо вина губернатора Харківської області буде доведена, йому загрожує тюремний термін до 3 років, забороною займати державні посади на цей же термін і грошове стягнення розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів.

Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці його домовленостей про співпрацю з партією "Опозиційна платформа – За життя", особисто головою партійного осередку в області Ігорем Райниным та відомим харківським бізнесменом, власником ринку "Барабашово" Олександром Фельдманом.

Зазначалося також, що Олексій Кучер міг допомагати останньому уникнути будівництва нової дороги через ринок "Барабашово".

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