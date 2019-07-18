Голова ДАБІ Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Кузьмін не зміг виконати поставлені перед ним завдання

Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко підписав подання в Кабінет міністрів за непроходження випробувального терміну головою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку.

Зубко повідомив, що випробувальний термін тривав три місяці, протягом яких Сергій Кузьмін не зміг виконати поставлені перед ним завдання.

"Електронний кабінет забудовника не запроваджено, реструктуризація ДАБІ не підготовлена. І найголовніше - збільшення останнім часом відмов у будівництві - з 20% до 70%. Плюс - ненадання голові ДАБІ доступу до державної таємниці у зв'язку з поданням ним неправдивих відомостей про себе", - зазначив Зубко.

"Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень та відмов. Тому я підготував саме таке уявлення. Розраховую, що Кабінет міністрів його розгляне згідно з процедурою і прийме відповідне рішення", - підкреслив він.

Як повідомлялося, уряд наприкінці березня 2019 року за підсумками конкурсу призначив главою ДАБІ Сергія Кузьміна, який з січня 2016 року по кінець січня 2019 року очолював держпідприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" ("Укрдержбудекспертиза"). На посаду голови ДАБІ, крім Кузьміна, претендували ще три кандидата. Сам Кузьмін претендував також на посаду голови Держгеонадр.

Член Української академії архітектури та експерт у сфері будівництва Віктор Глеба у своєму блозі написав про "заслуги" Кузьміна.

"Новий голова ДАБІ Сергій Кузьмін зробив висновки і вирішив не боротися з мафією, а її очолити. Спочатку взявся за Одеську область, а тепер і за Харківську", - зазначав він.

За його словами від виконання обов'язків керівника Департаменту ДАБІ в Харківській області була відсторонена "неручна" Іванська, а замість неї призначено "ручного" Пальченкова.

"З перших днів роботи Пальченков почав робити все, щоб догодити вищому керівництву - душити будівельний бізнес і встановлювати тарифи. Ці факти можна перевірити через електронну систему реєстрації дозвільних документів, яка повинна була стати бар'єром проти корупції, а тепер працює в ручному режимі. Присвоєння номерів відбувається тільки за вказівкою з Києва. І не важливо що і як ти будуєш, головне заніс куди треба... В результаті майже все будівництво в Харківській області зараз припинено, а будують тільки ті, хто погодився з тарифами через терміни здачі об'єктів", - писав Глеба.