Глава Євроради збирає лідерів ЄС у понеділок. Обговорюватимуть провокаційні кроки РФ

У Брюсселі в понеділок 24 і у вівторок 25 травня пройде спеціальна зустріч Європейської Ради. Говоритимуть, зокрема, про дії Росії та її спискок "недружніх країн".
Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель в листі, розісланому лідерам ЄС.
Так, у понеділок ввечері пройде вечеря, яка буде присвячена питанням зовнішньої політики.
"Ми проведемо стратегічні дебати щодо Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останній з яких був внесений до списку так званих "недружніх держав", - повідомив Мішель.
Також обговорюватимуть взаємини з Британією і ситуацію на Близькому Сході.
У вівторок переговори лідерів ЄС стосуватимуться боротьби з пандемією коронавірусу.
Раніше Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія. Політик висловив солідарність з Чехією.
Нагадаємо, Уряд Російської Федерації затвердило список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили США і Чехія.
Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а Сполучені Штати - ні з ким.