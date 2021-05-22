Глава Євроради збирає лідерів ЄС у понеділок. Обговорюватимуть провокаційні кроки РФ

Так, у понеділок ввечері пройде вечеря, яка буде присвячена питанням зовнішньої політики.

"Ми проведемо стратегічні дебати щодо Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останній з яких був внесений до списку так званих "недружніх держав", - повідомив Мішель.

Також обговорюватимуть взаємини з Британією і ситуацію на Близькому Сході.

У вівторок переговори лідерів ЄС стосуватимуться боротьби з пандемією коронавірусу.