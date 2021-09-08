Глава Євроради в бесіді з Путіним підтвердив підтримку територіальної цілісності України

"Підтвердив підтримку ЄС територіальної цілісності України і Грузії", - написав Мішель.

За його словами, він також обговорив з Путіним останні події в Афганістані та їх вплив на Регіон. "ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - додав європейський дипломат.

Він підкреслив, що запобігання гуманітарної катастрофи, боротьба з тероризмом і незаконним обігом наркотиків, а також забезпечення прав людини в Афганістані, в тому числі прав жінок, дівчаток і меншин, є пріоритетом.

В ході бесіди сторони також обмінялися думками про перспективи врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту. "Необхідно зміцнення довіри і діалог", - підкреслив глава Євроради.

Шарль Мішель в бесіді з Путіним засудив використання владою Білорусі нелегальних мігрантів в якості зброї проти країн-членів ЄС.