ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Евросовета заявил о возможности сближения Сербии с ЕС

Среда 26 июня 2024 22:33
UA EN RU
Глава Евросовета заявил о возможности сближения Сербии с ЕС Фото: президент Сербии Александар Вучич и резидент Европейского совета Шарляй Мишель (x.com/CharlesMichel)
Автор: Татьяна Степанова

Сербия по пути к сильному экономическому сближению с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Мишель подчеркнул, что будущее Сербии и Западных Балкан - в Евросоюзе.

"План роста дает реальную возможность для сильного экономического сближения Сербии и региона с ЕС. Нам нужно использовать потенциал постепенной интеграции, чтобы принести практическую пользу людям", - отметил глава Евросовета.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Украина может вступить в Европейский союз одновременно со странами Западных Балкан, в частности Сербией, несмотря на то, что они начали процесс вступления ранее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы Сербия Вступление в ЕС Шарль Мишель
NEWS
ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России
ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом