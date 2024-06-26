Глава Евросовета заявил о возможности сближения Сербии с ЕС

Сербия по пути к сильному экономическому сближению с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"План роста дает реальную возможность для сильного экономического сближения Сербии и региона с ЕС. Нам нужно использовать потенциал постепенной интеграции, чтобы принести практическую пользу людям", - отметил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что будущее Сербии и Западных Балкан - в Евросоюзе.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Украина может вступить в Европейский союз одновременно со странами Западных Балкан, в частности Сербией, несмотря на то, что они начали процесс вступления ранее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.