Глава Єврокомісії порадила європейцям не планувати літню відпустку

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн не радить робити бронювання для літньої відпустки через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фон дер Ляйєн виданню Bild am Sonntag.

За її словами, ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень.

"Раджу почекати з такими планами. Поки ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона очікує, що обмеження на відвідування будинків престарілих, запроваджені через коронавірус, збережуться й у 2021 році.

"Без вакцини контакти літніх людей повинні бути обмежені настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - заявила фон дер Ляйєн.

За її оцінками, вакцина від COVID-19 може бути доступною пізніше в кінці року.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти вірусу COVID-19. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, на сьогодні над розробкою вакцини працюють щодня сотні людей по всьому світу.

Також РБК-Україна повідомляло, що на тлі пандемії коронавірусу президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19