Глава Єврокомісії не виключив "жорсткий" Brexit

Він не виключив, що Британія 29 березня вийде з ЄС без угоди

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил "жесткий" Brexit. Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Так, несколько министров британского правительства заявили, что уже на будущей неделе парламент может вернуться к рассмотрению соглашения о выходе Британии из Евросоюза, ранее отвергнутого большинством депутатов. При этом голосование состоится, если переговоры о внесении изменений в соглашение, которые британские представители ведут сейчас с ЕС, принесут какой-либо результат.

Британские депутаты ранее поручили Мэй добиться изменений положения договора о гарантиях сохранения "прозрачности" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Однако в то время как британские министры выражают сдержанный оптимизм относительно хода переговоров, Юнкер оценил ситуацию в более мрачных тонах. Он не исключил, что соглашение так и не будет одобрено, и Британия 29 марта выйдет из ЕС без всякого соглашения. По словам главы Еврокомиссии, это принесет "ужасные экономические и социальные последствия для Британии и всего континента".

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93.

Кроме того, члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.