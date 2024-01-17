Глава Еврокомиссии уверена, что все члены ЕС одобрят помощь Украине на 50 млрд евро

Венгрия сопротивляется соглашению по пакету помощи, что повышает вероятность того, что другие 26 стран предоставят средства Украине в рамках отдельных двусторонних соглашений с Киевом.

Но Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте: "Я уверена, что мы найдем решение до 27 года".

Лидеры ЕС в декабре согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении большей финансовой помощи Киеву, который в значительной степени полагается на поддержку Запада для защиты от российских войск, вторгшихся почти два года назад.

Европейская комиссия предложила расширить поддержку путем пересмотра общего бюджета ЕС, что также обеспечит больше финансирования миграции и других приоритетов.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался одобрить помощь через совместный бюджет Еврокомиссии, в результате чего остальные 26 стран рассматривают возможность действовать без Будапешта.

Перспектива того, что 26 стран будут оказывать помощь Украине в рамках отдельных двусторонних соглашений с Киевом, является одной из альтернатив, которая находится в стадии обсуждения. Это считается более сложным и дорогостоящим, чем использование бюджета ЕС, а также наносит ущерб единству блока.