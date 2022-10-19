Глава Еврокомиссии назвала военными преступлениями атаки на инфраструктуру Украины

Атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине - это акты террора. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что это военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы - это акты чистейшего террора. И мы должны называть это так", - сказала она.

Как отметила фон дер Ляйен, "атаки России на гражданскую инфраструктуру, особенно электроэнергетику, являются военными преступлениями".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от российских терактов пострадала треть электростанций в Украине.

Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.

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