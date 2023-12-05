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Глава ДТЭК встретился с президентом Еврокомиссии на климатической конференции СОР28

Фото: глава ДТЭК Максим Тимченко с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и руководителем генерального директората по энергетике Еврокомиссии Дитте Юул Йоргенсен на климатическом саммите COP28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.

"Обсудили ключевую роль, которую Украина может играть в повестке дня ЕС – GreenEnergy и ускоренная интеграция украинской энергетической системы с европейской", - отметил Тимченко.

Накануне на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции - проекта, поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании.

Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн. евро.

Станция будет работать полностью в конкурентных условиях, без действия "зеленого тарифа" (государственной поддержки).

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин можно ожидать с конца 2024 года.

Как отмечалось в сообщении компании, проект Тилигульской ВЭС разработан в соответствии с утвержденной акционером ДТЭК Ринатом Ахметовым долгосрочной стратегией компании по достижению углеродной нейтральности и интеграции в единый энергетический рынок стран Европейского Союза.

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ДТЭКМаксим Тимченко