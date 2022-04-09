Глава дипломатії ЄС впевнений, що Україна переможе Росію на полі бою

Україна зможе перемогти Росію на полі бою. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що війна закінчиться військовим, а не дипломатичними шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Борреля в Twitter .

"Ця війна буде виграна на полі бою", - написав він.

При цьому він додав, що додаткові 500 євро допомоги від ЄС знаходяться в стадії реалізації. "Поставки зброї будуть адаптовані до потреб України", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в понеділок в Люксембурзі схвалять виділення додаткових 500 млн євро на постачання зброї Україні. Допомога блоку в галузі безпеки Україні досягне 1,5 млрд євро.