ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава дипломатії ЄС має намір найближчим часом відвідати Донбас

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 18:36
Глава дипломатії ЄС має намір найближчим часом відвідати Донбас Фото: Комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки-віце-президент Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель має намір найближчим часом відвідати Україну з візитом. У тому числі, Боррель відправиться на Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи візит на Донбас", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, глава українського МЗС поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж держкордону України, а також про загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти України.

Кулеба також закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції проти Росії у разі розширення агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Донбас
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати